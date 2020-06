Kollár: Koalícia sa nezaoberá otázkou zmrazovania platov poslancov

Bratislava 15. júna (TASR) – Koalícia sa v súvislosti s koronakrízou nezaoberá otázkou zmrazovania platov poslancov Národnej rady SR. V rozhovore pre TASR to povedal predseda parlamentu Boris Kollár. Dodal, že o zmrazovaní platov nerokovali ani poslanecké kluby, pretože aktuálne platí, že poslanci môžu ľudí zasiahnutých koronakrízou podporiť cez Fond vzájomnej pomoci, ktorý založil premiér Igor Matovič.



Šéf NR SR tvrdí, že táto téma nebola medzi poslancami vôbec otvorená. "V súčasnosti táto otázka na stole nebola, nerokovali sme o tom ani na Koaličnej rade a zároveň nemám vedomosť, že by to otvárali jednotlivé poslanecké kluby. Stále platí to, že každý poslanec môže prispieť ľuďom zasiahnutých koronakrízou ľubovoľnou sumou cez fond," povedal Kollár pre TASR.



Fond pomoci vníma ako symbol spolupatričnosti. Súhlasí s tým, aby fond fungoval dlhšie vzhľadom na dlhodobé dôsledky krízy. Dodal, že poslanci sa môžu rozhodnúť, či do fondu prispejú a v akej sume.



Vo fonde, ktorý je vedený ako transparentný účet, je momentálne takmer 660 000 eur. Funguje od začiatku apríla. Úrad vlády SR ešte nezačal z neho prerozdeľovať peniaze. Vedúci ÚV Július Jakab sa začiatkom júna na stretnutí so zástupcami neziskového fondu ĽudiaĽuďom.sk dohodol na spracovaní mechanizmu čerpaní financií z fondu.



Fond predstavil Matovič ako spoločné rozhodnutie koaličných strán s tým, že doň budú prispievať poslanci koalície. Podľa informácií na transparentnom účte do fondu zatiaľ posielajú peniaze poslanci za OĽaNO a Sme rodina. Premiér tiež avizoval, že o prerozdelení financií bude rozhodovať komisia, ktorú majú tvoriť ľudia z odborných kruhov, verejnosti a zástupcovia politických strán. Na otázku, či je už komisia zložená, tlačový odbor ÚV neodpovedal.