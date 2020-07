B. Kollár má výboru v NR SR vysvetliť, či robil právne úkony za firmu

Bratislava 9. júla (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetliť, či urobil právny úkon za firmu BSSC. Mal by teda potvrdiť, že sa vo firme vzdal konateľstva. Rozhodli o tom členovia výboru na štvrtkovom zasadnutí na základe podnetu. Pre TASR to uviedol predseda výboru Richard Raši. V prípade, že Kollár konal za firmu, hrozí mu podľa Rašiho pokuta vo výške šiestich platov.



Výbor podľa Rašiho riešil podnet, podľa ktorého mal Kollár vo videu na sociálnej sieti ukázať potvrdenie z daňového úradu, že firma nemá daňové nedoplatky. Podľa podnetu vydáva daňový úrad potvrdenie iba konateľovi alebo konateľom splnomocnenej osobe. "Keďže podľa obchodného registra je jediným konateľom Boris Kollár, výbor preverí aj to, či po tom, ako sa vzdal funkcie konateľa v roku 2016, nepodnikol ako konateľ žiadny úkon voči daňovému úradu," povedal pre TASR Raši.



Kollár tento týždeň na sociálnej sieti vysvetľoval podozrenia mimoparlamentnej strany Spolu o tom, že firma BSSC, v ktorej bol spoločníkom, je poprepájaná so schránkovými firmami. Ukázal v ňom doklad z daňového úradu.



Poslanci zároveň prerušili konanie týkajúce sa exministra práce a poslanca Jána Richtera (Smer-SD) a jeho predvolebných letákov. Koaliční poslanci si podľa Rašiho ešte potrebujú doštudovať dokumenty. Richter mal počas volebnej kampane na ministerstve vytlačiť za verejné financie letáky Pomáhame ľuďom a propagovať svoju osobu. Členovia výboru sa k záležitosti vrátia na svojom ďalšom zasadnutí.



Poslanci tiež zastavili konanie voči exriaditeľovi Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Igorovi Polákovi. Podnet na výbor podala organizácia Transparency International Slovensko, ktorá namietala, že v čase, keď bol Polák vo funkcii generálneho riaditeľa ŽSR, bol zároveň aj v dozornej rade súkromnej akciovej spoločnosti. Výbor zastavil konanie, pretože Polák podľa Rašiho preukázal, že sa vzdal funkcie v dozornej rade, ale keďže nezasadlo valné zhromaždenie, nevymazali ho z obchodného registra.