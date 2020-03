Kollár otvoril druhú schôdzu, plénum má zvoliť zvyšných podpredsedov

Bratislava 24. marca (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvoril v utorok druhú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Na jej programe je voľba dvoch zvyšných podpredsedov parlamentu, chýbajúcich predsedov a členov výborov, ako aj skladanie sľubu náhradníkmi za poslancov, ktorí sa cez víkend stali členmi vlády.



Nominantom SaS na post podpredsedu parlamentu je Milan Laurenčík, za opozíciu kandiduje na tento post bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Poslanci tiež majú voliť predsedov a členov zvyšných parlamentných výborov. Na piatkovej (20. 3.) ustanovujúcej schôdzi sa nepodarilo zvoliť Ľuboša Blahu (Smer-SD) za šéfa ľudskoprávneho výboru ani Mariana Kotlebu (ĽSNS) za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. S ich kandidatúrou mali problém viacerí koaliční poslanci. Podľa návrhu programu schôdze, zverejnenom na webe NR SR, sa Kotleba aj Blaha o tieto posty uchádzajú opäť.



Za predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií má podľa návrhu programu kandidovať Richard Raši (Smer-SD) a za predsedu výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu Peter Žiga (Smer-SD).



Diskusia v pléne bude počas schôdze obmedzená

Diskusia v pléne Národnej rady (NR) SR počas druhej schôdze bude časovo obmedzená. Poslanci schválili procedurálny návrh Štefana Kuffu (ĽSNS), aby sa vystúpenie v diskusii pre každého rečníka skrátilo na čas faktickej poznámky, teda dve minúty na jedného rečníka.



"Proces rokovania sa urýchli," skonštatoval s tým, že je na to vážny dôvod, hoci to mnohí podceňujú. Zároveň poprosil poslancov, aby si ani počas vystúpenia pri rečníckom pulte neskladali ochranné rúška.



Rokovanie parlamentu aj v utorok podlieha preventívnym bezpečnostným opatreniam. Poslanci nosia v pléne naďalej ochranné rúška či rukavice. Pred vstupom do rokovacej sály majú tiež povinnosť použiť dezinfekčný gél na čistenie rúk.