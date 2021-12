Kollár:Parlamentnú stráž by sme zaviedli, keby došlo k fyzickým útokom

Bratislava 26. decembra (TASR) - Parlamentnú stráž by predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) navrhoval zaviesť až v momente, keby sa prekročila hranica a dochádzalo by k fyzickým útokom medzi poslancami. Aktuálne sú podľa neho potýčky skôr vo verbálnej rovine. Myslí si, že aj s dodržiavaním pandemických opatrení sa situácia upokojila.



"Akonáhle sa niečo deje, použijeme inštitút vykázania poslanca. V prípade, že by sa situácia zhoršila, uvažovali sme nad parlamentnou strážou, ale nebudeme to iniciovať, lebo aktuálne je relatívny pokoj. Myslím si, že aj tí najväčší provokatéri sa už trochu upokojili," povedal Kollár v rozhovore pre TASR.



Parlamentnú stráž by zaviedol až v prípade fyzických útokov. Tvrdí, že ak by sme aj parlamentnú stráž mali, neodvráti to možnosť poslanca navštíviť o tri lavice ďalej druhého poslanca a napadnúť ho. "Parlamentná stráž nesedí vedľa každého poslanca, je vonku. Pri takomto incidente by parlamentná stráž odviedla ´nespratníka´ von," dodal. "Parlamentná stráž by bola dobrá vtedy, keby bol agresívny útok pokračujúci. Zatiaľ tu nemáme takýchto poslancov, je to vo verbálnej rovine," skonštatoval Kollár.



Problémy s nosením rúšok v pléne sa podľa neho už upokojili. Chápe, že parlament má vplyv na dôveryhodnosť verejnosti voči štátu. "Ľudia pozerajú parlament, vidia, ako sa správame k sebe, potom sa to odtiaľ odvíja. Je mi to veľmi ľúto, veľakrát to uletelo," skonštatoval Kollár, no myslí si, že sa to nevymykalo niečomu štandardnému.