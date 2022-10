NRSR: B. Kollár prijme bratislavských záchranárov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prijme začiatkom budúceho týždňa zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave (ZZS BA). Hovoriť majú o avizovaných výpovediach nadčasov zdravotníckych záchranárov, zmenách pracovných pozícií či odvolaní garážmajstrov. TASR o tom informovala Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.



"Túto problematiku vnímam veľmi citlivo, preto som pripravený prijať na osobné stretnutie zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave hneď začiatkom budúceho týždňa," potvrdil Kollár, ktorý je informovaný aj o požiadavke zamestnancov zvolať zdravotnícky výbor. Záchranári apelujú na zabezpečenie riadneho chodu záchrannej služby.



S nástupom nového riaditeľa ZZS BA podľa nich nastala situácia, ktorá môže nielen narušiť fungovanie zdravotnej služby, ale aj nepriamo ohroziť životy pacientov. "Neefektívne fungovanie systému môže mať výrazný vplyv na znižovanie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti," vyhlásili záchranári.



Zdôraznili, že nejde o úroveň zdravotnej starostlivosti, ale v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia o garanciu starostlivosti, ktorá by mala byť dostupná v čo najkratšom čase.



Okrem iného by mali s predsedom parlamentu diskutovať aj o zvýšení mzdových koeficientov zdravotníckych záchranárov, kolektívnej zmluve či transformácii posádok rýchlej lekárskej pomoci na rýchlu zdravotnú pomoc na žiadosť zamestnávateľa. Tiež o výsluhových dôchodkoch i kategorizácii pracovného rizika.



Bratislavskí záchranári chceli od soboty vypovedať nadčasy. Odôvodňovali to zrušením príplatkov a organizačnými zmenami. Svoje rozhodnutie zmenili v piatok (30. 9.) po dohode o zachovaní príplatkov. Okrem zrušenia príplatkov kritizujú aj zmeny v organizačnej štruktúre, v dôsledku ktorých malo zaniknúť 36 pracovných miest.