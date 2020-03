Do programu schôdze Národnej rady pribudol ďalší vládny návrh

Bratislava 25. marca (TASR) – Predseda Národnej rady SR Boris Kollár otvoril druhý deň tretej schôdze Národnej rady SR. Poslanci by mali počas dňa diskutovať o vládnom návrhu na zmeny justícii pre ochorenie COVID-19, ktorý zahŕňa aj sprístupnenie dát od mobilných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)SR.



Do programu schôdze pribudol vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý by sa mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci by mali dnes rokovať aj po 19:00, až do prerokovania všetkých bodov programu.



V skrátenom legislatívnom konaní sa venujú poslanci aj návrhu na zmeny v justícii z dielne rezortu spravodlivosti. Počas dňa by mali o ňom i definitívne rozhodnúť. Návrh počíta s tým, že by mal ÚVZ SR možnosť používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, s výnimkou obsahu správ.



Toto tajomstvo by nemalo zahŕňať iba lokalizačné dáta, ale aj informácie o tom, kto, komu a ako dlho telefonuje. Takéto možnosti by mal ÚVZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že by zber a uchovávanie týchto dát trvalo najneskôr do konca kalendárneho roka.



Nová legislatíva obsahuje aj návrh, aby sa plynutie súkromnoprávnych lehôt v súvislosti s novým koronavírusom mohlo prerušiť. Upraviť by sa mohlo aj odvolávanie členov Súdnej rady SR.