B.Kollár: Schôdze by sa mali zvolávať najneskôr 24 hodín pred začatím

Bratislava 26. januára (TASR) – Schôdze Národnej rady SR, najmä mimoriadne, by sa mali zvolávať najneskôr 24 hodín pred ich začiatkom. V pléne NR SR to povedal predseda parlamentu Boris Kollár. Reagoval tak na výčitku nezaradeného poslanca Jána Podmanického, že na poslednú mimoriadnu schôdzu sa viacerí zákonodarcovia nestihli dostať, pretože bola zvolaná krátko pred jej začiatkom.



Kollár uviedol, že túto tému prebrali aj na koaličnej rade a dohodli sa, že do budúcna budú zvolávať mimoriadnu schôdzu dva dni pred jej začiatkom, v krajnom prípade 24 hodín. Poznamenal ale, že všetci poslanci pri poslednej mimoriadnej schôdzi dopredu vedeli, že ju plánujú zvolať. Podľa jeho slov dostali všetci SMS, pričom dopredu informoval aj jednotlivé kluby. Zdôraznil, že parlament na schôdzi rokoval o návrhoch na pomoc ľuďom. Poukázal aj na „slušné platy" poslancov.



Podmanický reagoval, že nech má akýkoľvek plat, ak sa o schôdzi dozvie polhodiny pred jej začiatkom z médií, nestihne sa na ňu dostať včas z druhej strany Slovenska. Doplnil, že nie všetci poslanci informácie dostali, požiadal o iný spôsob zvolávania schôdze a informovania poslancov.



Mimoriadnu schôdzu NR SR 13. januára zvolalo vedenie krátko pred jej začiatkom. Opoziční poslanci namietali spôsob jej zvolania. Kritizovali, že nedostali oficiálnu pozvánku, program schôdze bol zverejnený na webe NR SR zhruba hodinu pred jej začiatkom. Poukázali na nedostatočný čas preštudovať si vládny návrh, o ktorom mali rokovať. Schôdza sa týkala viacerých noviel v rámci balíka zmien súvisiacich s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Medzi nimi bola aj pokuta za neoprávnené uprednostnenie osôb pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19.