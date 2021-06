Blaha: Pri odvolávaní Mikulca sme hovorili fakty

Bratislava 16. júna (TASR) - Opozícia pri pokuse o odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) ponúkala fakty a dôkazy, no zo strany ministra a koalície nezazneli žiadne argumenty. V závere diskusie k návrhu na odvolanie Mikulca to povedal poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD). Dodal, že zo strany koalície zaznievali vyhrážky, že ich budú zatvárať.



Blaha Mikulcovi vyčítal rodinkárstvo. Pripomenul, že firmy Mikulcovho otca a brata dostali "kšefty" s vojenským spravodajstvom v čase, keď v ňom súčasný minister vnútra pôsobil. Dodal, že to nespochybnil ani samotný Mikulec.



Poukázal tiež na amaterizmus ministra. Za závažné považuje Blaha systém tzv. nastrčených udavačov, ktorí sa majú zneužívať na politické čistky. Je to podľa Blahu fakt, o ktorom hovorí správa Slovenskej informačnej služby (SIS).



Schôdzu nateraz prerušili, rokovať majú poslanecké kluby. Poslanci budú o návrhu na vyslovenie nedôvery Mikulcovi hlasovať o 18.00 h.



Šéf Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii ešte pred hlasovaním deklaroval, že celý poslanecký klub strany bude hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Mimoriadna schôdza podľa Fica ukázala nepripravenosť, neschopnosť a neprofesionalitu Mikulca.



Fico dodal, že na podozrenia neupozornil Smer-SD, ale oficiálna správa SIS, a poukazujú na to podľa neho aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR či Ústavného súdu SR. Hovorí o kriminalizácii opozície. Zopakoval podozrenia, že na Slovensku existuje v rezorte vnútra pracovná skupina vyšetrovateľov a operatívcov, ktorá po dohode s prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry vyhľadáva tzv. udavačov.



"Ide o osoby, ktoré sú pochybné, pretože majú za sebou bohatú kriminálnu kariéru," povedal Fico. Jeho strana podporuje riadne prešetrenie všetkých podozrení, no žiada, aby sa tak dialo v súlade s normami moderného štátu. Upozornil pritom na podmienky, v ktorých sú väzobne stíhané osoby.