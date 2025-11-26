< sekcia Slovensko
NRSR bude o návrhu na transformáciu ÚOO rokovať v zrýchlenom režime
Predkladateľ minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odôvodnil potrebu skráteného konania ohrozením základných ľudských práv a slobôd.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu zákona, ktorý má pretransformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad, rokovať v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom večernom hlasovaní. O návrhu na skrátené konanie rokoval parlament takmer počas celého utorkového zasadania, a to až do neskorého večera. Diskusiu ukončili v utorok skôr, hoci do rozpravy bolo prihlásených ešte viacero poslancov. V rokovaní na aktuálnej schôdzi budú poslanci pokračovať v stredu (26. 11.) ráno. Preberať by mali samotný návrh zákona.
Predkladateľ minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odôvodnil potrebu skráteného konania ohrozením základných ľudských práv a slobôd. „Ukazuje sa, že existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v súčasnosti rozdelený medzi viaceré štátne orgány, čo vedie k jeho zníženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ citoval minister v NR SR odôvodnenie návrhu.
Vládny návrh zákona hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Návrh zákona z dielne ministerstva vnútra predstavila vláda cez víkend, keď ho aj na mimoriadnom rokovaní odobrila.
