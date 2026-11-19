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NRSR: Debatu k voľbe zo zahraničia ukončili, hlasovať budú v utorok
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v NR SR v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ukončili diskusiu o úprave voľby zo zahraničia. O návrhu majú hlasovať v utorok (24. 11.) o 11.00 h.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v NR SR v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v NR SR v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby.