NRSR: Deň sa začal návrhom na skrátené konanie k novele o Envirofonde
Novela je z dielne ministerstva životného prostredia. Podľa neho je primárne zameraná na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Envirofondu.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali štvrtkové rokovanie návrhom na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o Environmentálnom fonde. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v pléne úpravu predstavil a obhajoval, prečo by sa o nej malo rokovať v tzv. zrýchlenom režime.
Novela je z dielne ministerstva životného prostredia. Podľa neho je primárne zameraná na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Envirofondu. Má sa ňou zároveň ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Priniesť to má podľa rezortu zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami.
Poslanci v stredu (22. 10.) rokovali aj v neskorých nočných hodinách. Venovali sa novele zákona o hazardných hrách. Odsúhlasili si totiž, že o tomto bode budú rokovať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Rozpravu ukončili vo štvrtok okolo 0.30 h.
