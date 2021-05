Diskusia k PVV pokračuje, prihlásili sa do nej ďalší poslanci

Bratislava 3. mája (TASR) – Diskusia k programovému vyhláseniu vlády (PVV) v pléne Národnej rady (NR) SR pokračuje. Po viac ako 30 rečníkoch sa prihlásili ďalší deviati ústne. Vystúpili už predseda kultúrneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO), šéf zahraničného výboru Mariána Kéry (Smer-SD) či exministerka kultúry Ľubica Laššáková (nezaradená). Záujem zapojiť sa do diskusie majú aj ďalší koaliční a opoziční poslanci.



Exministerka Laššáková sa venovala najmä obnove kultúrnych pamiatok. Kritizuje, že v PVV ani v rozpočte kapitoly kultúry nie sú na tento účel vyčlenené iné financie, ako tie, ktoré zanechala predchádzajúca vláda. Poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) odmieta slová Laššákovej o tom, že sa napríklad neinvestovalo tento rok nič do obnovy hradu Krásna Hôrka. Podľa Kozelovej mala byť obnova dávno dokončená, vyčíta to bývalej vláde.



Ústne prihlásení rečníci majú podľa rokovacieho poriadku čas na vystúpenie najviac desať minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NRSR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. Na záver diskusie môže ešte vystúpiť premiér alebo spravodajca so záverečným slovom.



Program kabinetu predložil na mimoriadnu schôdzu NR SR premiér Eduard Heger (OĽANO) v piatok (30. 4.). Piatkovej diskusii dominovali vyjadrenia viacerých členov kabinetu. Ministri pokračovali aj v pondelok ráno. Následne sa vyjadrili niekoľkí opoziční poslanci.



O vládnom programe a vyslovení dôvery Hegerovmu kabinetu by mali poslanci hlasovať v utorok o 10:00.