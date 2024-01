Diskusia o novele Trestného zákona bude pokračovať ráno

Bratislava 17. januára (TASR) - Poslanci ukončili stredajšie rokovanie, v závere 18. rokovacieho dňa 6. schôdze Národnej rady (NR) SR sa naďalej venovali návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Prihlásených je ešte pár poslancov písomne, po nich sa budú môcť hlásiť aj ústne. Diskusia bude preto pokračovať aj vo štvrtok (18. 1.) ráno.



Vo štvrtok napoludnie by mala v pléne NR SR vystúpiť aj prezidentka Zuzana Čaputová. Požiadala o to v súvislosti s novelou Trestného zákona. Proces prijímania legislatívy považuje hlava štátu za veľmi nevhodný. Výhrady má aj voči jednotlivým ustanoveniam novely.



Podvečer čaká poslancov mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Andreja Danka (SNS) z postu podpredsedu NR SR. Rokovanie iniciovala opozícia pre okolnosti Dankovej dopravnej nehody. Kritizuje postup polície aj to, že Danko neostal po nehode na mieste. V prípade už nariadil policajný prezident Ľubomír Solák kontrolu postupu policajtov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval zverejnenie detailov vyšetrovania nehody.