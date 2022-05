NRSR: Diskusia o súhlase s vydaním R. Fica do väzby sa skončila

Bratislava 3. mája (TASR) - Diskusia k žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním poslanca Národnej rady (NR) SR Roberta Fica (Smer-SD) do väzby sa v utorok večer skončila. Prihlásení rečníci z radov opozície sa po dohode naprieč spektrom pred 19.00 h z diskusie odhlásili. Vyjadril sa už len Alojz Baránik a ústne sa prihlásil len Ján Benčík (obaja SaS). Hlasovať má plénum o žiadosti v stredu (4. 5.) o 17.00 h.



Diskusia sa začala ešte minulý týždeň, vystúpilo v nej viacero rečníkov najmä z opozičných radov. Smer-SD nevidí dôvod na väzobné stíhanie svojho lídra. Opozícia naďalej hovorí o zneužívaní trestného práva v politickom boji. Predstavitelia koalície zopakovali, že rozhodnúť má súd a nie plénum NR SR, hovoria o vydaní Fica do rúk spravodlivosti.



V stredu by mali poslanci pokračovať v rokovaní o ostatných bodoch programu aktuálnej 65. schôdze. Čaká ich ešte viacero návrhov.