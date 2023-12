Diskusii o kompetenčnom zákone dominuje v parlamente opozícia

Bratislava 18. decembra (TASR) - Diskusii o novele kompetenčného zákona dominovali aj v pondelok v Národnej rade (NR) SR vyjadrenia opozičných poslancov. Kritizovali obsah novelizácie, jej prerokovávanie v skrátenom legislatívnom konaní aj neúčasť koalície. Viacerí rečníci podčiarkli, že ide o vážnu zmenu a koalícia by mala vysvetliť zámery. Okrem iného kritizovali nárast výdavkov na zriadenie nového rezortu. Diskusia by mala pokračovať do polnoci, prihlásených je písomne ešte vyše 20 rečníkov.



Opozícia namietala navrhovanú zmenu voľby a odvolania šéfov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Štatistického úradu (ŠÚ) i zmeny pri Protimonopolnom úrade. Gábor Grendel (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) podčiarkol, že prijatie novely umožní vláde kedykoľvek šéfov týchto úradov odvolať bez riadnych dôvodov. "Je smutné, že koalícia sa takto hanebne snaží ovládnuť nezávislé štátne úrady," podotkla Natália Nash (PS). Vidí za tým snahu o oslabenie nezávislosti týchto úradov.



Martin Dubéci (PS) skonštatoval, že opozícia sa už tri dni dožaduje odpovedí, prečo sa potrebujú niektoré veci takto meniť. Považuje to za absurdné. Jana Hanuliaková (PS) dodala, že zmeny v zákone prichádzajú bez argumentov a diskusie. Chýbajú jej na faktoch založené tvrdenia, dáta a riadne dôvody, prečo je potrebné nové ministerstvo a prijatie zmien v skrátenom legislatívnom konaní.



Čo sa týka prerokovania novely v zrýchlenom režime, Martin Šmilňák (KDH) označil za neprípustné takto prerokovať návrh novelizujúci 21 ďalších oblastí. Diskusia v pléne podľa neho nenahradí riadnu odbornú diskusiu s dotknutými inštitúciami a medzirezortné pripomienkové konanie.



Opozícia namieta aj zmeny pri licenciách v cezhraničnom obchode so zbraňami. Podľa Tomáša Valáška (PS) fungoval doterajší princíp, keď o vývoze za hranice v praxi rozhoduje rezort diplomacie. Ministerstvo obrany podľa neho nemá expertízu ani prístup k relevantným databázam. "Zvyšuje sa tým riziko, že sa slovenské zbrane ocitnú v rukách teroristov, či to, že budú zneužité proti našim vojakom a spojencom v zahraničí," uviedol. Upozornil na reputačné riziko i negatíva pre slovenské zbrojárske firmy.