NRSR: Do programu pribudol návrh uznesenia, reaguje na opozičný míting

Bratislava 5. decembra (TASR) - Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady SR pribudol návrh na prijatie uznesenia k obsahu opozičných mítingov zo 17. novembra. Návrh podali koaliční poslanci. Obsahom uznesenia je aj žiadosť o poskytnutie správy z vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



Uznesenie hovorí o verejných prejavoch "šírenia nenávisti, politického extrémizmu" opozičných politikov, ktoré mali odznieť 17. novembra 2024 pri príležitosti spomienky na 35. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu. V uznesení chcú odsúdiť šírenie nenávisti a podporu radikalizácie spoločnosti, ktorú podľa koalície prezentovali lídri opozičných strán na ich zhromaždeniach. Parlament by ich mal podľa uznesenia vyzvať, aby dodržiavali demokratické princípy aj slušnú politickú súťaž.



V uznesení tiež žiadajú "z dôvodu upokojenia nálad a rozdelenia spoločnosti", aby orgány činné v trestnom konaní a Národné bezpečnostné analytické centrum podali prijímateľom zo zákona správu o výsledkoch vyšetrovania atentátu na Fica z 15. mája. Tieto orgány majú tiež poskytnúť informácie súvisiace s politickým extrémizmom na Slovensku, "ktorý môže opätovne vyvolať u časti verejnosti motiváciu k ďalším fyzickým útokom na život a zdravie verejne činných osôb".



Parlament má o návrhu uznesenia rokovať na budúcu stredu (11. 12.) od 14.00 h až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h.