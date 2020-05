Do programu schôdze zaradili novelu o zavedení novej karantény

Bratislava 14. mája (TASR) - Do programu siedmej schôdze parlamentu poslanci zaradili rokovanie o novele, ktorou sa má zaviesť mobilná aplikácia na spustenie tzv. inteligentnej karantény. V pléne o tom informoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), poslanci zaradenie bodu odsúhlasili na návrh štyroch poslaneckých klubov.



Spustenie novej aplikácie vyplýva z navrhovanej novely, ktorou sa mení zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a tiež zákon o elektronických komunikáciách. Poslanci by o nej mali rokovať v zrýchlenom režime.



Do programu tiež zaradili návrh na vymenovanie poslancov za členov a vedúcich stálych delegácií Národnej rady SR, ako aj návrh na vytvorenie skupín priateľstva a voľbu ich predsedov.



Poslanci tak budú vo štvrtok preberať návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnej novele. Ak si schvália zrýchlené rokovanie o novele, budú pokračovať v rokovaní v prvom čítaní. V prípade potreby budú poslanci rokovať aj po 19:00.