Dolinková: Na vydaných povoleniach pre ambulancie ZZS sa nič nemení

Bratislava 7. decembra (TASR) - Sieť záchranných staníc na Slovensku sa zatiaľ meniť nebude. Deklarovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR s tým, že vydané povolenia ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) platia až do konca. Avizovala, že aktuálne opatrenie rezortu k sídlam a typom záchraniek sa prehodnotí a bude zohľadňovať potreby občanov aj infraštruktúru regiónov.



"Opatrenie nemá vplyv na aktuálnu sieť sídiel staníc. To znamená, že záchranky sa minimálne do polovice roka 2025 nebudú meniť a pre občanov sa nič nemení," povedala ministerka. Opatrenie sa podľa jej slov pripravovalo na základe analýz a obsahuje aj matematický model sídiel staníc ZZS, ktorý bol vypracovaný aj v súvislosti s plánom obnovy.



"Keďže ide o matematický model, ktorý je v súčasnosti naviazaný na aktuálnu sieť, je dôležité upozorniť na skutočnosť, že táto sieť s vysokou pravdepodobnosťou nebude konečnou sieťou na vyhlásenie výberových konaní v polovici roku 2025," uviedla s tým, že optimalizácia siete nemocníc ešte môže zmeniť potrebu rozloženia sídel staníc a typov ambulancií.



Dolinková deklarovala, že rezort zdravotníctva pracuje s odborníkmi na tom, aby budúca sieť zohľadňovala potreby občanov aj špecifiká regiónov. Nevylučuje, že v roku 2025 bude sieť vyzerať inak. Pripustila, že napríklad pri hornej Orave sú nezrovnalosti a dokument prejde revíziou.