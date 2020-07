Dôvody na odvolanie komisárov sa upravia. Bude potrebný návrh výboru

Bratislava 15. júla (TASR) - Dôvody na odvolávanie komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých sa upravia. Po novom bude možné podať návrh na ich odvolanie aj v prípade, ak by ich konanie vzbudzovalo dôvodné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie. Vyplýva to z novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o nej v zrýchlenom režime.



Komisára by po novom mohli odvolať, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný zákon či všeobecne záväzný právny predpis. Na odvolanie bude potrebné opakované porušenie. Odvolať ho bude možné aj v prípade, ak nevykonáva funkciu viac ako šesť mesiacov po sebe. Pribudne tiež dôvod, ak bude konať "spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie komisára".



Na odvolanie komisára bude potrebný návrh príslušného parlamentného výboru. Dôvody v ňom budú musieť byť vysvetlené. Komisár bude mať v prípade podania návrhu možnosť vyjadriť sa k nemu ešte predtým, ako o ňom plénum rozhodne.