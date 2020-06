E. Tomáš: Jediným cieľom novely voľby GP je politicky si ju podriadiť

Bratislava 4. júna (TASR) - Jediným cieľom novely upravujúcej spôsob výberu generálneho prokurátora je politicky si podriadiť Generálnu prokuratúru (GP) SR. V diskusii v pléne to povedal poslanec parlamentu Erik Tomáš (Smer-SD). Tvrdí, že poslanci idú týmto návrhom proti ministerke spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Tomášov stranícky kolega Peter Kmec dodal, že predkladatelia vybrali odporúčania Benátskej komisie k tejto téme selektívne.



"Za generálneho prokurátora chcete vymenovať exponovaného politika a pravidlá idete meniť tak, aby generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká poslúchali politickú moc. Idete konaním proti vlastnej ministerke spravodlivosti, ktorá by mala túto zásadnú zmenu zastrešovať," vyhlásil Tomáš s tým, že Kolíková neakceptuje, aby sa šéf GP vyberal z okruhu iných osôb, ako je prokurátor. "Vaša pani ministerka povedala, že sa ocitla v tomto momente osamotená a trápne konzistentná," povedal Tomáš.







Tomáš tiež kritizoval ustanovenie, podľa ktorého by malo byť možné odvolať generálneho prokurátora, keď nebude konať riadne, čestne, nestranne a nezávisle. "Kto to bude merať? Kto povie, že takto koná?" pýtal sa koaličných poslancov. Kritizoval tiež verejnú voľbu, výdobytkom Novembra 1989 je podľa neho tajná voľba. Nesúhlasí tiež s tým, že návrh nepredložila vláda, ale poslanci. Poslancov upozornil, že voči návrhu má výhrady okrem Kolíkovej aj Rada prokurátorov či prezidentka Zuzana Čaputová.



Kmec v diskusii povedal, že návrh novely poškodzuje záujem Slovenska v zahraničí. Myslí si, že predkladatelia selektívne vybrali odporúčania Benátskej komisie k tejto téme. Dôvodová správa je podľa neho účelová. "Opomína viaceré všeobecne akceptované princípy identifikované v odporúčaniach Benátskej komisie, ktoré sú považované za nevyhnutné k tomu, aby pôsobenie prokurátorov nepodliehalo politickým tlakom," dodal. Kmec tiež povedal, že poradný výbor európskych prokurátorov prijal rímsku chartu, pričom jedným zo základných princípov tejto charty je zabezpečiť čo najväčšiu nezávislosť a autonómiu prokuratúry. Dodal, že navrhované nové subjektívne dôvody na odvolanie šéfa GP z funkcie môžu viesť k politizácii výkonu jeho funkcie a oslabujú princíp vonkajšieho nezasahovania do nezávislosti jeho práce.



Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) v reakcii na Tomáša povedal, že po tom, aké korupčné kauzy sprevádzali voľbu šéfa GP počas vlády Ivety Radičovej, je pre neho ťažko pochopiteľné, ako môže niekto obhajovať tajnú voľbu GP. Je tiež podľa neho úsmevné, že sa odvoláva na ministerku či prezidentku, "keď sa mu to hodí". Vyzval Tomáša, aby bol konzistentný a aby sa vždy opieral na ich stanoviská.



"My ideme politizovať prokuratúru? Toto nám hovoríte po rokoch bačovania Trnku, Čižnára, s ktorými ste boli jedna ruka?" reagoval na slová opozičných poslancov jeden z predkladateľov návrhu Ondrej Dostál (SaS). Šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) uviedol, aby sme nestrašili "nejakým zahraničným trestom, ostrakizovaním". Realita je podľa neho rôznorodá a nie je žiaden európsky štandard. "Minimálne tri krajiny EÚ majú právny systém, ktorý explicitne umožňuje, aby sa generálnym prokurátorom stali iní ako prokurátori," reagoval. V minimálne šiestich ďalších krajinách sú podľa Valáška na tomto poste osoby, ktorí neboli prokurátormi v čase, keď boli menovaní za generálnych prokurátorov.