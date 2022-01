Európsky výbor by mohol schvaľovať stanoviská i k ďalším veciam EÚ

Bratislava 23. januára (TASR) - Národná rada (NR) SR by mohla poverovať parlamentný Výbor pre európske záležitosti schvaľovať stanoviská aj k ďalším záležitostiam Európskej únie (EÚ), nie len k právne záväzným aktom. Vyplýva to z novely zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ, ktorý do parlamentu predložili koaliční poslanci.



"Vo vzťahu k stanoviskám SR k ďalším záležitostiam EÚ ústavný zákon nepredpokladá, že by NR SR mohla zákonom poveriť výkonom tejto pôsobnosti príslušný výbor. Takúto úpravu nemožno považovať za úplne logickú, pretože ak ústavný zákon zveruje NR SR možnosť poveriť Výbor pre európske záležitosti výkonom pôsobnosti v tak dôležitej veci, ako je prijímanie stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a EÚ, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov EÚ, nie je dôvod, aby NR SR nemala možnosť urobiť tak aj vo vzťahu k schvaľovaniu stanovísk SR k ďalším záležitostiam EÚ," píše sa v dôvodovej správe.



Znenie zákona navrhujú poslanci upraviť tak, aby bolo jasné, že ak sa parlament nevyjadrí k návrhu stanoviska SR do dvoch týždňov od jeho predloženia vládou, alebo neschváli návrh stanoviska predložený vládou a neschváli v danej veci ani iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska, ktoré predložila vláda.



Účinnosť by mohla novela v prípade jej úplného schválenia nadobudnúť 1. mája 2022.