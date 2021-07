Fico: Koalícia sa odvolávania Mikulca bojí

Bratislava 25. júla (TASR) – Koalícia znefunkčnila Národnú radu SR, pretože sa bojí odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico po tom, ako sa v nedeľu ráno pre neuznášaniaschopnosť pléna nepodarilo začať rokovanie o návrhu na odvolanie Mikulca.



Označil ho za lumpa a korupčného ministra, ktorý zabezpečoval kšefty pre svoju rodinu už v minulosti a má na konte aj daňové delikty.



„Budeme toľko trvať na odvolaní Mikulca, až sa nám ho podarí dostať z ministerstva," vyhlásil Fico. Trvá na tom, že tento človek nemôže ostať vo funkcii. Okrem údajných Mikulcových „kšeftov" ešte v časoch jeho pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve hovoril Fico opätovne aj o zákazkách pre jeho otca či brata. Poukázal aj na to, že Mikulec chcel ísť v roku 2012 do vojenského štábu EÚ. To však podľa Ficových slov stopla vtedajšia premiérka Iveta Radičová, ktorá viedla aj rezort obrany.



„Radičová vyslovene napísala, že nesúhlasí s tým, aby Mikulec išiel pracovať do vojenského štábu EÚ, lebo vedela, čo je to za lumpa," poznamenal.



Mikulec podľa neho navyše v minulosti nepriznal 300.000 eur z predaja nehnuteľností a vreckové zo zahraničnej práce. Fico dodal, že za to bol Mikulec aj postihnutý na daňovom úrade. Šéf Smeru-SD tiež pripomenul dôvody z predošlého pokusu o Mikulcovo odvolanie, napríklad podozrenia z poberania úplatkov. Opätovne poukázal aj na situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovania káuz.