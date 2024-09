Gašpar: Kolíková aj Šipoš boli odvolaní, nemôžu byť opäť šéfmi výborov

Bratislava 10. septembra (TASR) - Koalícia nebude podporovať opätovné zvolenie Márie Kolíkovej (SaS) za predsedníčku parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Takisto má výhrady k tomu, aby bol Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) opäť nominovaný na predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Skonštatoval to Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že boli odvolaní pre jasné dôvody. Koalícia chce, aby výbory mali vedenie a aby predsedami boli zástupcovia opozície. Opozícia podľa neho nemá záujem sfunkčniť výbory, keď navrhuje za šéfov tie isté mená.



"Určite budeme mať a máme k týmto nomináciám vážne výhrady, pretože sme pomenovali dôvody, pre ktoré títo ľudia nemôžu zastávať funkcie predsedov výborov, a za tými dôvodmi si jasne stojíme," povedal Gašpar na tlačovej konferencii k Šipošovi a ku Kolíkovej. Riešenie však chce koalícia nájsť. "Pokiaľ bude naďalej opozícia tvrdohlavo presadzovať nomináciu najmä poslankyne Kolíkovej, tieto riešenia predstavíme potom v krátkom čase a budeme sa snažiť zachovať pri týchto riešeniach, samozrejme, aj princíp, aby predsedali výborom poslanci z opozície," doplnil.



Gašpar pripomenul, že Kolíková mala možnosť byť šéfkou výboru, no postupovala nad rámec svojich kompetencií a "preukázala, že porušuje zákon". Výbor pre SIS nie je funkčný, iná situácia je pri výbore pre verejnú správu, kde Šipoš poveril podpredsedu vedením výboru. Koalícia podľa Gašpara neustále predkladá ponuku, aby prišli s nomináciami na šéfov výborov, ktoré budú akceptované. Iných poslancov opozície by vedeli na týchto postoch podporiť.



Šipoša aj Kolíkovú odvolal parlament z postov vo výboroch v júni. Šipoš podľa koalície zneužil kompetenciu predsedu výboru a prerušil schôdze výborov, čím znemožnil jeho ďalšiu činnosť. Poslanci za SaS navrhli, aby sa predseda výboru na kontrolu SIS volil na aktuálnej schôdzi parlamentu. O post sa bude uchádzať Kolíková. Aj klub Slovensko, Za ľudí, KÚ avizuje, že na šéfa výboru pre regionálny rozvoj navrhne Šipoša.