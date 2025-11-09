Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NRSR: Hlas chce upraviť zákon o ochrane oznamovateľov

Doplnenie podmienky vecného súvisu nemá podľa predkladateľov vplyv na základné definičné vymedzenie oznamovateľa, oznámenia a kvalifikovaného oznámenia.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti by mohol dostať ochranu vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR podali poslanci za Hlas-SD. Tvrdia, že v súčasnosti sa pri poskytovaní ochrany oznamovateľovi „značne“ obmedzujú práva zamestnávateľa. Navrhujú, aby dostal oznamovateľ ochranu v prípade, že jeho oznámenie súvisí so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu.

Na základe praktických skúsenosti z doterajšej aplikácie zákona je potrebné legislatívne jasne vyjadriť, že ochranu podľa paragrafu 7 by malo požívať iba také oznámenie, z ktorého je evidentný vecný súvis s činnosťou zamestnávateľa,“ napísali poslanci Hlasu-SD. Inak by bol podľa nich zamestnávateľ obmedzovaný vo svojich právach pre potenciálnu protispoločenskú činnosť inej osoby, „o ktorej sa oznamovateľ síce dozvedel v súvislosti so svojím pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, ale netýka sa priamo zamestnávateľa“.

Paragraf 7 zákona hovorí o tom, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov.

Doplnenie podmienky vecného súvisu nemá podľa predkladateľov vplyv na základné definičné vymedzenie oznamovateľa, oznámenia a kvalifikovaného oznámenia. „To znamená, že v prípade potreby môže byť oznamovateľ chránený aj pri podaní oznámenia, ktoré nemá priamy vecný súvis so zamestnávateľom, avšak nie podľa paragrafu 7 zákona, ale inými prostriedkami právnej ochrany,“ skonštatovali v dôvodovej správe.

Predkladatelia navrhujú účinnosť novely od 1. marca 2026.
