Bratislava 8. februára (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD víta schválenie novely Trestného zákona, ktorá podľa nej približuje slovenské trestné právo k vyspelým európskym krajinám. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Karolína Ducká.



Za najdôležitejší prínos novely považuje strana dôraz na odškodnenie obetí trestných činov a prevýchovnú úlohu justície. "Novela zároveň dáva oveľa väčší priestor nezávislým súdom na objektívne posúdenie každého individuálneho prípadu. Trestné činy proti životu a zdraviu musia byť prísnejšie trestané ako ekonomické a iné trestné činy," podotkla hovorkyňa.



Priblížila, že skrátenie premlčacích lehôt sa týka viacerých trestných činov a vychádza z trestných sadzieb za tieto činy. "Ak by sa v niektorých konkrétnych prípadoch ukázalo, že skrátenie premlčacej lehoty má negatívny dopad na vyšetrovanie týchto skutkov, je strana Hlas pripravená prísť s úpravou príslušného ustanovenia Trestného zákona," podotkla Ducká. Strana odmieta, že by novela mala úmysel znemožniť vyšetrenie niektorých mimoriadne závažných trestných činov.



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR vo štvrtok večer. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.