Hlavnou prioritou Š. Hamrana je zvýšiť dôveryhodnosť polície

Bratislava 21. marca (TASR) - Zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru je hlavnou prioritou kandidáta na policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia. Apeluje tiež na nezávislosť policajných funkcionárov či potrebu zatraktívniť povolanie. Rovnako chce pracovať na lepšej informovanosti občanov. Uviedol to na pondelkovom verejnom vypočutí pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.



Podľa Hamrana je pripravená nielen reforma Prezídia Policajného zboru, ale aj regionálnych štruktúr. Mať osem krajských riaditeľstiev považuje vzhľadom na veľkosť územných celkov za "šialené". Potvrdil, že po novom by mohli byť štyri, téma však nie je definitívne uzavretá. Regionálne štruktúry by mali byť po reforme výrazne posilnené.



Ako poznamenal Hamran, s niektorými zmenami už počas svojho pôsobenia začal. Zjednodušili sa napríklad pravidlá kariérneho postupu, pričom funkcie by mali byť dostupné pre skúsených policajtov. Odmieta tiež "štatistickú šikanu". S odkazom na predošlé vedenia polície poukazuje na to, že lepšie čísla nemusia znamenať vyššiu dôveru.



Nový policajný prezident sa bude musieť vyrovnať aj s nízkym záujmom o službu. "Školské prostredie nám produkuje menej policajtov, ako nám odchádza do civilu," skonštatoval Hamran. Plánuje preto náborové kampane, ale aj zmenu v odmeňovaní policajtov. Aj pomocou európskych zdrojov chce tiež budovať moderné výcvikové strediská.



Podľa Hamrana sa uvažuje aj o scivilňovaní niektorých miest, nie však za každú cenu. Obáva sa, že niektoré pozície by nemuseli byť pre ľudí finančne atraktívne, keďže policajné miesta sú lepšie platené. Ideálny počet policajtov by mal byť podľa neho okolo 21.800, v súčasnosti je ich asi 21.000.