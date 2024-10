Hnutie Slovensko kritizuje novelu infozákona

Bratislava 22. októbra (TASR) - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ kritizujú návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne koaličnej SNS. Namietajú zámer spoplatnenia poskytovania informácií v zmysle zákona. Obmedzuje podľa nich ústavné právo občanov na informácie. Avizujú predloženie pozmeňujúceho návrhu. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Obsahom zbytočnej a účelovej novely zákona nie je nič, čo by pomohlo riešiť problémy krajiny, ale je to útok na demokratické a transparentné riadenie štátu. Chcú spoplatniť informácie. To znamená že väčšina občanov sa už radšej nič pýtať nebude, pretože pri zväčšujúcej sa drahote občania nemajú peniaze na to, aby ešte aj za informácie, čo štát a minister robí s ich daňami, platili," skonštatovala.



Poslanci za Slovensko, Za ľudí, KÚ preto k novele predložia pozmeňujúci návrh. Presadiť ním chcú, aby štát nemohol podmieňovať poskytnutie informácií poplatkom, respektíve iným úkonom, ktorý nemá v legislatíve oporu.



Plénum NR SR by sa malo na októbrovej schôdzi zaoberať novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne poslancov z koaličnej SNS. Tá by mala okrem iného možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií.