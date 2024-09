Hnutie Slovensko podá pre obstarávanie hasičských áut podnet na ÚVO

Bratislava 13. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko upozorňuje na podozrivé okolnosti pri verejnom obstarávaní automobilov hasičskej záchrannej služby. Chce preto podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). V tejto súvislosti skritizovalo súčasné vedenie rezortu vnútra. Informovali o tom poslanci Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec a Gábor Grendel (obaja Slovensko, Za ľudí a KÚ) na piatkovej tlačovej konferencii.



"Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na 80 kusov hasičskej techniky vozidiel kategórie 1B ešte v auguste 2023, teda za vlády Ľudovíta Ódora. (...) Na tom by nebolo nič divné, hasičom novú techniku treba. Po nástupe novej vlády a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) však nastali vo verejnom obstarávaní rôzne zmeny," poznamenal Mikulec.



Poslanci upozornili na rôzne okolnosti okolo verejného obstarávania. "Jedna firma bola zjavne účelovo zvýhodnená," podotkol Grendel. Zákonodarcovia poukázali okrem iného na to, že firma, ktorá obstarávanie vyhrala, nemala v minulosti žiadne tržby a nemala pôvodne v predmete činnosti žiadne aktivity súvisiace s automobilovou technikou. "Predmet činnosti bol zmenený na to, aby vôbec mohla uspieť vo verejnom obstarávaní, dva mesiace po jeho vyhlásení," povedal Mikulec.



Hnutie Slovensko namietalo aj viaceré žiadosti firmy, napríklad o vypustení dodania rezacieho zariadenia z predmetu zákazky, ktorým rezort vyhovel. "Rezacie zariadenie je pomerne dôležitá vec pre hasičov," doplnil Mikulec. K verejnému obstarávaniu prišiel podľa neho anonymný podnet aj na Generálnu prokuratúru SR. Vyzval preto generálneho prokuratúra Maroša Žilinku, aby informoval o tom, či sa podnetu niekto venuje. "Myslíme si, že verejné obstarávanie bolo ušité na mieru firme, ktorá jednak nemá s výrobou hasičských vozidiel absolútne žiadnu skúsenosť a vznikla len niekedy v máji 2023," uzavrel.