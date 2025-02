Hnutie Slovensko volá po spolupráci v rámci opozície

Bratislava 19. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, KÚ, Za ľudí sa v stredu pri pokusoch o otvorenie schôdzí k návrhom na odvolanie ministrov kultúry a životného prostredia Martiny Šimkovičovej a Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS) neprezentovali. Argumentujú, že hnutie PS, ktoré schôdze iniciovalo, ich vyčleňuje z opozičnej spolupráce. Volajú po adekvátnom správaní opozičných partnerov.



"Toto nie je žiaden útok. Toto je nastavenie si pravidiel spolupráce v opozícii. PS sa k nám nemôže správať ako k nejakej špinavej handre a zároveň od nás očakávať, že budeme hlasovať za ich návrhy. Nebudeme to robiť. Keď raz sú lídrom opozície, musia sa správať ako líder opozície, keď sa budú naďalej správať ako malé deti a budú do nás útočiť a vylučovať spoluprácu s nami, ale potom očakávajú naše hlasy, tak to jednoducho nedostanú," skonštatoval predseda hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič.



Kritizoval, že progresívcom dlho robili "špinavú handru". Pripomenul, že poslanci hnutia Slovensko, KÚ, Za ľudí podporovali ich návrhy. "Keď sa začne PS správať dospelo ako líder opozície, to znamená, že začnú opozíciu spájať a nie rozdeľovať, tak my sa veľmi radi pridáme a budeme súčasťou tej bandy, a poďme spolu poraziť Fica, ale keď tu bude PS blúzniť o tom, že porazia Fica bez nás, tak treba na rovinu povedať ľuďom, že chcú vládnuť s Hlasom," skonštatoval.



Líder PS a poslanec Michal Šimečka nechcel vyjadrenia Matoviča komentovať. V tejto súvislosti hovoril o tom, že poslanecký klub PS robí konštruktívnu opozičnú politiku. "Dva týždne dozadu sme zvolali aj spoločnú tlačovú konferenciu všetkých opozičných strán a hnutí, aj malých aj veľkých, aj parlamentných, aj mimoparlamentných, neustále a veľmi intenzívne spolupracujeme s inými opozičnými stranami tu v NR SR," ozrejmil. Prípadnú povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD vylúčil.