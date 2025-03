Hnutie Slovensko vyzýva M. Žilinku, aby dokončil celý svoj mandát

Bratislava 28. marca (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby dokončil celý svoj mandát až do roku 2027. V súvislosti s vo štvrtok (27. 3.) schváleným výsluhovým dôchodkom pre generálneho prokurátora, ktorý by dostal aj v prípade, že nedokončí funkčné obdobie, to na tlačovej konferencii v piatok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Grendel tvrdí, že koalícia chce zvoliť nového šéfa prokuratúry ešte v tomto volebnom období. „Naše podozrenie potvrdzujú aj slová Erika Kaliňáka, šéfa zboru poradcov predsedu vlády, o ktorom sme si dnes aktuálne prečítali, že dal výrok, podľa ktorého Smer-SD už má pripravených kandidátov na nového generálneho prokurátora, a to advokátov Mareka Paru a Dávida Lindtnera,“ uviedol.



Je podľa neho očividné, že vládny Smer-SD už nie je spokojný so Žilinkovým výkonom a chce zvoliť jeho náhradu. „Vyzývame Maroša Žilinku, aby sa nenechal kúpiť a riadne naplnil svoj sedemročný mandát,“ dodal Grendel.



Poslanci NR SR v pléne parlamentu vo štvrtok schválili novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorá zaviedla výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora, ak bol vo funkcii aspoň štyri roky.