NRSR: Hranice škody v Trestnom zákone by sa mohli nanovo vymedziť

Bratislava 13. novembra (TASR) - Hranice škody na účely Trestného zákona by sa mohli nanovo vymedziť pri zachovaní pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Predpokladá to novela Trestného zákona, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil Milan Vetrák (OĽANO).



Navrhuje zvýšiť hranice vymedzenia spáchanej škody z aktuálnych 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody. Úmerne by sa mali posúvať aj ostatné hranice škôd. "Škodou malou sa rozumie škoda najmenej 500 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 5000 eur. Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 50.000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 250.000 eur," píše sa v návrhu zákona.



Okrem iného má legislatívna úprava za cieľ vylúčiť možnosť obligatórneho ukladania trestu prepadnutia majetku v intenciách doterajšej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Zároveň by malo platiť, že ak má mať prepadnutie majetku charakter trestu, nemôže byť páchateľovi trestného činu odňatý výlučne nelegálne nadobudnutý majetok, ale treba primeraným spôsobom postihnúť aj jeho príjmy, respektíve legálne nadobudnutý majetok.



Novela by mohla nadobudnúť účinnosť od 1. marca 2023.