I. Matovič: Dnešným dňom na Slovensku zavraždili spravodlivosť

Bratislava 8. februára (TASR) - Dnešným dňom na Slovensku zavraždili spravodlivosť. V reakcii na schválenie novely Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR to povedal poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



"Počítame s tým, že prezidentka zákon vráti späť, ale videli ste to aj dnes, oni tam hodinu a pol sedeli nachystaní, kedy Peter Pellegrini (Hlas-SD) dá príkaz na to, že zarežú rozpravu," podotkol Matovič. Zdôraznil, že rozhodujúce hlasy, ktoré pomohli k schváleniu legislatívy, boli od poslancov Hlasu-SD.



Poslanci schválením novely Trestného zákona podľa Matoviča "napľuli do očí" znásilneným ženám, znásilneným a zneužívaným deťom. Skrátenie premlčacích lehôt považuje líder hnutia Slovensko za vrchol arogancie.



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci NR SR vo štvrtok večer. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.