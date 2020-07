J. Blanár: I. Korčok uznaním J. Guaidóa prekročil svoje kompetencie

Bratislava 8. júla (TASR) - Uznaním Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky prekročil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) svoje kompetencie. Vyhlásil to predseda parlamentného zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD). Na stredajšom zasadnutí výboru minister podľa neho povedal, že išlo o politický postoj k situácii vo Venezuele. Blanár si tiež myslí, že minister konal neštandardne, keď o svojom kroku neinformoval vládu vopred.



Blanár sa pýta, či mal Korčok kompetenciu takýto krok urobiť a aký to má prospech pre Slovensko. "My absolútne nehodnotíme situáciu vo Venezuele, ktorá je naozaj komplikovaná," povedal Blanár.



Podľa šéfa zahraničného výboru bol Korčokov krok vážnym precedensom. "Pán minister na zahraničnom výbore vyhlásil, že je to jeho politický postoj k situácii vo Venezuele," povedal Blanár s tým, že tento krok malo iniciovať odvolanie veľvyslankyne EÚ Venezuelou, ktoré sa napokon podľa neho neudialo.



Blanár skonštatoval, že tento krok minister vopred neprerokoval na zahraničnom výbore, ktorý je podľa Blanára Korčokovým najbližším partnerom v parlamente.



Uznanie Guaidóa Slovenskou republikou oznámil Korčok minulý týždeň. Šéf slovenskej diplomacie poukázal na to, že vlani sa vo Venezuele odohrali voľby, počas ktorých sa Nicolás Maduro nelegitímnym spôsobom nominoval za prezidenta. Slovensko sa podľa Korčoka uznaním Guaidóa pridá ku skupine 24 členských krajín EÚ.



V reakcii na Blanárove slová uviedol Korčok, že oceňuje postoj výboru, ktorý ho podporil v jeho rozhodnutí uznať za dočasného a legitímneho prezidenta Venezuely Juana Guaidóa. Korčok podľa stanoviska rezortu diplomacie opakovane odpovedal obom poslancom za stranu Smer-SD, že uznanie Guaidóa nie je uznaním štátu ani vlády, ale tej skutočnosti, že je Guaidó jediným "legitímne zvoleným predstaviteľom Venezuely".