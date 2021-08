Blanár odmieta maďarské spochybňovanie povojnového usporiadania

Bratislava 6. augusta (TASR) – Podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) odmieta vystupovanie maďarských politikov na území Slovenska s požiadavkami spochybňujúcimi povojnové usporiadanie Európy. Uviedol to pre TASR v reakcii na nedávnu návštevu a výroky maďarského predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra v Šamoríne.



Slovenská diplomacia podľa Blanára musí byť razantnejšia. Podotkol, že maďarská strana využíva neschopnosť ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) a vládnej koalície. Poukázal pritom na „diplomatické prešľapy" expremiéra Igora Matovičaa koaličné spory.



„Dlhodobo je maďarské vnímanie histórie príliš jednostranné voči iným národom. V tomto prípade odmietam takéto vstupovanie maďarských politikov na územie Slovenska s požiadavkami, ktoré sofistikovaným spôsobom spochybňujú povojnové usporiadanie Európy aj so vznikom samostatných národných štátov a upevnením ich existencie. V tomto musí byť slovenská diplomacia obozretná a razantnejšia," uviedol Blanár.



Slovenská diplomacia sa má podľa neho obracať na všetky svetové strany, zdôrazňovať medzinárodné právo a byť dostatočne razantná pri obhajovaní našich národno-štátnych záujmov. Podotkol, že koaličné hádky sa preniesli aj do tejto oblasti a nejednotnosť vládnych predstaviteľov využívajú niektoré štáty, ako v tomto prípade Maďarsko.



Namieta, že Korčok sa doteraz viac staral do venezuelských, bieloruských problémov, vyhosťoval ruských diplomatov a pritom predstavitelia Maďarska vstupovali na územie Slovenska opakovane.



„Riešili slovenské zákony a on konal veľmi oneskorene a ťažkopádne," kritizuje Blanár. Myslí, že Korčoka po diplomatických prešľapoch Matoviča zahraniční partneri neberú vážne. Pripomenul napríklad kauzu nákupu a vrátenia ruskej vakcíny Sputnik V, hovorí o kauze „one time-next time" a infantilnom správaní pri francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.



Blanár pripomenul aj rokovania Matoviča v Maďarsku, keď už zastával funkciu ministra financií a nevzal so sebou zástupcov slovenskej diplomacie, ale poslanca OĽANO. Poukázal na vtedajšie stanovisko OĽANO, že neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva bola predpokladom úspechu.



„Z tohto je viditeľná evidentná podpora maďarských záujmov Igorom Matovičom," uzavrel Blanár s tým, že sa preto konaniu maďarských politikov ani nečuduje.



Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) tvrdí, že ak by sa Kövér nahlásil vopred slovenskej strane, v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov, bolo by všetko tak, ako má byť medzi slušnými susedmi.



„Bol by vítaný aj svojím partnerom na druhej, slovenskej strane. Nestalo sa. Predseda maďarského parlamentu nielenže prišiel bez ohlásenia. Okrem toho na podujatí v Šamoríne otvoril tému/témy, ktoré by mali byť z hľadiska udržovania a rozvíjania vzájomných dobrých vzťahov diskutované len pri vzájomných rozhovoroch najvyšších štátnych predstaviteľov oboch našich krajín," uviedol vo svojom stanovisku Kéry.



Mrzí ho, že po rokoch pokojného spolunažívania to bola maďarská strana, ktorá sa pokúsila otvoriť Pandorinu skrinku. „Čo ma však šokovalo ešte viac, je to, že olej do ohňa sa snažia prilievať zástupcovia slovenských Maďarov v našej politike," poznamenal.



V Šamoríne za účasti Kövéra odhalili v pondelok pamätník vysídleným Maďarom. Šéf slovenskej diplomacie Korčok v reakcii na vyjadrenia Kövéra požiadal maďarských predstaviteľov, aby vážili slová, nenarúšali zmier a rešpektovali Slovensko ako rovnocenného partnera. Skonštatoval, že spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy. Za Korčoka a jeho vyjadrenie sa postavil aj predseda NR SR Boris Kollár so svojím hnutím Sme rodina.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti zaslalo Maďarsku diplomatickú nótu. Žiada, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov a vopred informovala slovenskú stranu o účele návštevy svojich štátnych predstaviteľov.