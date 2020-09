J. Podmanický apeloval na autonómnosť pri hlasovaní o nedeľnom predaji

Bratislava 23. septembra (TASR) – Nezaradený poslanec Ján Podmanický apeloval na koaličných poslancov, aby podporili zákaz nedeľného predaja. Novelu Zákonníka práce s týmto cieľom predložil na rokovanie Národnej rady (NR) SR spolu s Mariánom Kérym (Smer-SD). Zdôraznil, že nie je dôvod túto úpravu odkladať.



"Ukážte svoju autonómiu v tejto téme, podporte tento návrh," odkázal poslancom. Skonštatoval, že prevažná väčšina poslancov v parlamente túto zmenu chce. Avizoval, že ako predkladatelia sú otvorení prípadným zmenám v návrhu, ako je posunutie účinnosti alebo určité výnimky. Podľa neho nie sú ekonomické dôvody proti prijatiu návrhu. Jediným dôvodom je podľa neho "veto" lídra SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.



Poukázal na to, že koaličné hnutie OĽANO má v názve "nezávislé osobnosti". Podotkol, že by sa preto tak aj mali správať. Poslanec Ján Herák (OĽANO) ho ubezpečil, že v hnutí nemajú zviazané ruky a o návrhu sa rozhodnú slobodne a zodpovedne. Podmanického vyjadrenie označil ako citové vydieranie. Marián Viskupič (SaS) si myslí, že nie je celospoločenská objednávka riešiť túto tému. "Nepridávajme ďalšie a ďalšie zákazy," dodal.



Novela Zákonníka práce, ktorú predložili poslanci Ján Podmanický (nezaradený) a Marián Kéry (Smer-SD), má za cieľ zakázať maloobchodný predaj v nedeľu. V súčasnosti je maloobchodný predaj zakázaný počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Verejnosť to podľa predkladateľov prijala pozitívne.