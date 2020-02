Richter: Som sklamaný, že sa neotvorila otázka rastu prídavku na dieťa

Bratislava 26. februára (TASR) - Minister práce Ján Richter (Smer-SD) je sklamaný z toho, že sa parlamentu nepodarilo rozhodnúť o zvýšení prídavku na dieťa. Avizoval však, že toto opatrenie aj naďalej zostáva prioritou strany.



Podľa Richtera prijatie tohto opatrenia "bolo by takým pekným zavŕšením", pretože sa prijali zmeny pri príspevku pri narodení dieťaťa, materského, ako aj rodičovskom príspevku. Richter podotkol, že vláda bola pripravená diskutovať o prípadných zmenách pri prídavku na dieťa. "Pokiaľ nebola vôľa otvoriť vôbec túto otázku, tak sme to museli akceptovať. Som prekvapený. Predpokladal som, že všetci tí, ktorí podporili dôchodky, že budú súčinní a podporia kvázi to vyrovnanie aj smerom k mladým rodinám. Bez ohľadu na to, či po voľbách budeme vo vláde, alebo v opozícii, jeden z prvých návrhov, ktoré budeme iniciovať, bude tento," avizoval Richter.



Ešte v utorok predseda strany Smer-SD a poslanec Robert Fico avizoval, že by sa mohlo nájsť aj iné riešenie, ako tento prídavok rodičom dať. Okrem vyplatenia jeho sumy spomínal aj formu odpočítania z daní. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) pripustil, že zvýšenie prídavku na dieťa "stroskotalo" pre nastavenie zásluhovosti pri tejto dávke. "Je veľmi ľahké zdvihnúť prídavky, ale je veľmi ťažké nájsť v tom systéme takú tú spravodlivosť. Zásluhovosť bol ten hlavný problém," uviedol Danko. Tiež však zopakoval, že sa bude snažiť presadiť, aby pracujúce ženy s tromi a viac deťmi neplatili daň z príjmu. "Tým pádom by mali viac ako priame detské prídavky," tvrdí Danko.



Richter uviedol, že možno niektorým poslancom sa nepozdávalo zvyšovanie prídavku v súvislosti s rómskymi rodinami. Aj predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok (25. 2.) priblížil, že "počúvali výhrady od niektorých kolegov poslancov, že sa im nepáči, ak rodinné prídavky majú dostať napríklad aj rómske deti". Richter uviedol, že sa drží prísne antidiskriminačného zákona a antidiskriminačné reči o rómskych deťoch napríklad v súvislosti s prídavkami považuje za nevhodné. "Viaceré rómske rodiny sú viacdetné a prirodzene berú aj viac rodinných prídavkov, ale to nie je nič zlé. Zodpovedá to zákonu, podmienkam," doplnil Richter. Tiež upozornil na to, že v zákone máme isté kontrolné mechanizmy. "Dieťa, ktoré nenavštevuje povinnú školskú dochádzku, automaticky tam ide sankcia. Okrem toho máme osobitného príjemcu. Istý mechanizmus tu bol. Mohli sme sa ale pred druhým čítaním o tomto odborne baviť a bol by som pripravený si to vydiskutovať," tvrdí Richter.