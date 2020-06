Šeliga: Verejná diskusia k voľbe generálneho prokurátora bude 24. júna

Bratislava 3. júna (TASR) – Verejná odborná diskusia o zmene spôsobu voľby generálneho prokurátora bude 24. júna v priestoroch parlamentu. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga.



Na diskusiu chce koalícia pozvať zástupcov občianskych iniciatív, prokurátorov, zástupcov prezidentskej kancelárie, poslancov parlamentu, akademikov či širokú odbornú verejnosť. Šeliga uviedol, že diskusiu chcú urobiť až do naplnenia kapacity.







Šeliga pripomenul, že koalícia nechce nikomu "šiť zákon na mieru" a nebráni sa diskusii. "Chceme, aby bola prokuratúra otvorenejšia, transparentnejšia," doplnil.



"Debata začala od zlého konca, keď vystrelilo meno Daniela Lipšica," skonštatoval Šeliga, ktorý nevie o tom, že by chcel Lipšic kandidovať a neexistuje podľa neho ani dohoda, že by mal byť Lipšic zvolený. Podľa svojich slov vidí minimálne piatich neprokurátorov vhodných na túto funkciu a nie je medzi nimi Lipšic.



O dôvodoch na odvolanie bude podľa spolupredkladateľa Alojza Baránika (SaS) rozhodovať 150 členov parlamentu.



"Ak sa parlament zhodne, že existujú dôvody na odvolanie v zmysle zákona, potom navrhne odvolanie pani prezidentke," dodal s tým, že generálny prokurátor by sa v tom prípade mohol obrátiť na Ústavný súd SR. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že novela by v prípade schválenia umožnila politickej moci odvolať šéfa Generálnej prokuratúry SR na základe veľmi všeobecného ustanovenia.



Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.