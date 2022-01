Karahuta: Chystáme legislatívu na zákaz voľného predaja pyrotechniky

Bratislava 23. januára (TASR) - Súčasná legislatíva týkajúca sa zákazu používania pyrotechniky je nedostatočná. Jeho dodržiavanie nie je dostatočne kontrolované. Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Prípravou novej legislatívy sa podľa jeho slov zaoberá pracovná skupina, najbližšie sa má stretnúť v utorok (25. 1.). Zakázať by sa podľa neho mal voľný predaj pyrotechniky.



"V prípade, ak by nebola v rámci koalície zhoda na úplnom zákaze, urobíme maximum na radikálne obmedzenie používania pyrotechniky v chránených krajinných oblastiach, v národných parkoch a v oblastiach Slovenska so zvýšenou koncentráciou zvierat, ale aj v aglomeráciách s vyššou koncentráciou mestského alebo vidieckeho obyvateľstva," skonštatoval pre TASR Karahuta.



Súčasný legislatívny stav považuje za nedostatočný. Zákaz používania pyrotechniky je síce regulovaný zákonom o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a cez všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí, ale dodržiavanie tohto zákazu sa podľa neho nekontroluje dostatočne. "Za absurdné považujem nerešpektovanie zákazu používania pyrotechniky v chránených územiach a národných parkoch," dodal.



Šéf výboru zdôraznil, že nekontrolovaný predaj a používanie pyrotechniky má negatívny vplyv na pohodu zvierat i človeka a životné prostredie, a to najmä v zimnom období.



Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva vládu na zákaz voľného predaja zábavnej pyrotechniky. Požaduje, aby bola pyrotechnika v kategórii F2 a F3 sprístupnená výlučne odborne spôsobilým osobám. K tejto požiadavke hnutie iniciovalo petíciu.