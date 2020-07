O rozšírení dôvodov na odvolanie komisárov sa bude rokovať zrýchlene

Bratislava 14. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu na rozšírenie dôvodov na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rokovať zrýchlene. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní. Účinnosť novelizácie je navrhnutá dňom vyhlásenia.



"Predkladaný návrh zákona má za cieľ doplnenie dôvodov možného odvolania tak, aby bolo možné reagovať na prípadné porušenie zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s výkonom funkcie komisára a nespôsobilosť komisára vykonávať funkciu nezávisle a nestranne," uviedli predkladatelia.



Aktuálna právna úprava nemá podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dostatočný mechanizmus na odvolanie komisára, ak nespĺňa niektoré z predpokladov na vykonávanie svojej činnosti.



Odvolaný by komisár mohol byť po novom, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný všeobecne záväzný právny predpis - napríklad ak porušil mlčanlivosť, nerieši podnety, neplní oznamovaciu povinnosť alebo neplní úlohy štatutárneho orgánu úradu komisára. Vzhľadom na Parížske princípy rezort navrhuje, aby bola dôvodom na odvolanie komisára aj jeho nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle.



Dôvody musia byť podľa rezortu jasne vysvetlené, preto sa navrhuje, aby aj v týchto prípadoch bol potrebný návrh príslušného parlamentného výboru na odvolanie a aby sa s dôvodmi odvolania stotožnila najmenej nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov parlamentu. Teda na odvolanie komisára by bol potrebný vyšší počet hlasov ako na jeho voľbu.



K. Hatráková nevidí dôvod, aby sa o novele o komisároch rokovalo rýchlene

Koaličná poslankyňa Katarína Hatráková (OĽaNO) sa obáva, že neexistuje relevantný dôvod, aby o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby do zdravotným postihnutím rokovali zrýchlene. Povedala to počas utorkovej diskusie v pléne k návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej legislatíve, ktorou sa majú rozšíriť dôvody na odvolanie týchto komisárov. Podpredsedníčka ľudskoprávneho výboru Vladimíra Marcinková (Za ľudí) súhlasí so zrýchleným režimom. Podotkla, že verejnosť a médiá poukazujú na možnú korupciu na Úrade komisára pre deti.



"Obávam sa, že nateraz neexistuje relevantný dôvod, aby sme tu v NR SR o takých významných inštitútoch, ako je postavenie komisára pre deti a komisára pre osoby do zdravotným postihnutím, rokovali v skrátenom konaní. Ak by sme dnes pripustili argumentáciu, že musíme urýchlene meniť tento zákon, a to tak, aby sme urýchlene usvedčením komisára ho mohli čím skôr odvolať, vysielame tým zlý signál," vyhlásila Hatráková v pléne s tým, že je za to, aby bola komisárka pre deti Viera Tomanová odvolaná, ale treba strážiť procesy.



Podľa Hatrákovej vyšlú poslanci signál, že neveria ani komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzane Stavrovskej napriek tomu, že parlament jej správu vzal na vedomie. "Vyšleme signál, že my sme ako tí, ktorých sme za ten istý postup kritizovali," doplnila. Takisto podľa poslankyne parlament môže vyslať signál, že to nemyslia vážne so stabilitou a nezávislosťou mandátu komisárov tak, ako to predpokladajú parížske princípy.



Poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter súhlasí s Hatrákovou. Richter pripúšťa diskusiu, pričom akákoľvek novela, ktorá by vylepšila činnosť komisárok, by bola podľa neho vhodná, ale nerozumie skrátenému legislatívnemu konaniu. Pripomenul tiež slová prezidentky Zuzany Čaputovej pri prednášaní správy o stave republiky, že budú pre ňu ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom režime, ak nebude na ne zákonný dôvod.



Marcinková poukázala na množstvo podnetov od rodičov, ktorí sú odlúčení od detí a orgány nekonajú. Podotkla, že verejnosť a médiá poukazujú na možnú korupciu na úrade komisára pre deti. Pripomenula, že naďalej pokračuje poslanecký prieskum a existujú vážne podozrenia aj z účelovosti konania Tomanovej. Obáva sa porušovania základných ľudských práv a slobôd, ako aj práva na spravodlivý proces.