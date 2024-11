K. Šaško: Interrupčná tabletka nie je témou dňa

Bratislava 28. novembra (TASR) - Interrupčná tabletka nie je témou dňa. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stanovisku, ktoré v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej Hodiny otázok predstavil šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Reagoval tak na otázku poslankyne Viery Kalmárovej (PS), či bude minister pokračovať v úsilí exšéfky rezortu Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a podpíše vyhlášku o medikamentóznej forme interrupcie.



"Dnes riešime iné a naliehavejšie otázky, ako ceny energií, pomoc nezamestnaným, výstavbu nových nemocníc. Riešim tiež to, ako po predchádzajúcich vládach nastaviť stabilizáciu slovenského zdravotníctva. Interrupčná tabletka dnes nie je témou dňa. Sústreďme sa na to, aby sa deti rodili do stabilizovaných sociálnych rodín a aby boli vytvorené podmienky na ich rozvoj od narodenia, a potom téma potratovej tabletky nebude ani z vášho pohľadu taká akútna," poznamenal Šaško v stanovisku.



Rozhodnutiu o zavedení chemickej interrupcie musí podľa neho predchádzať zhoda v koalícii. Tému označil za citlivú. "Budem pracovať na nájdení politickej dohody, ku ktorej však musí prísť na úrovni lídrov koalície," podotkol. Je však podľa vlastných slov pripravený poskytnúť k téme informácie a stanoviská podložené dátami a faktami.



Exministerka Dolinková ešte v júni hovorila o tom, že otázku zavedenia medikamentóznej formy interrupcie by mala riešiť koaličná rada po letných prázdninách. Tému podľa nej detailne prerokovala odborná obec. Tá jej zavedenie podporila a zhodla sa na tom, že jej vykonanie, teda podanie lieku, má v podmienkach SR prebiehať výlučne v zdravotníckom zariadení pod medicínskym dohľadom a len v prípadoch do siedmeho týždňa tehotenstva.