Karas a advokátska komora kritizujú nehlasovanie o Trestnom zákone

Bratislava 28. júna (TASR) - Exminister spravodlivosti Viliam Karas a Slovenská advokátska komora (SAK) kritizujú predčasné ukončenie júnovej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej sa malo hlasovať aj o novele Trestného zákona. Karas hovorí o zmarení šance na opravu zlyhávajúcej trestnej politiky.



"Ide zároveň o zmarenie poctivej práce viac ako stovky odborníkov z celej justície," zdôraznil. Poukázal na to, že predložený návrh novely Trestného zákona si získal široké uznanie v odbornej verejnosti a v prvom čítaní na májovej schôdzi za neho hlasovalo 127 poslancov.



"To, že poslanci už o návrhu nebudú môcť hlasovať v druhom čítaní, znamená, že Slovensko bude naďalej krajinou s vážne zlyhávajúcou trestnou politikou. Budeme naďalej podporovať nezmyselné drakonické tresty, ktoré len plnia väznice a prehlbujú recidívu," podotkol Karas. Verí, že sa budúca vláda vráti k dosiahnutému odbornému kompromisu a návrh zákona sa čo najskôr dostane na rokovanie budúceho parlamentu.



"Poslanci Národnej rady SR dnes procedurálnym návrhom zahodili do koša vládny návrh novely Trestného zákona, ktorý mohol aspoň čiastočne priblížiť tento kódex k parametrom obvyklým vo vyspelých európskych právnych poriadkoch," uviedli z mediálneho odboru SAK. Napriek viacerým výhradám k navrhovanej legislatíve by podľa komory išlo o významnú opravu slovenskej trestnej politiky, nesprávne nastavenej zákonom z roku 2005.



"Na ďalšie neurčité obdobie tak jedinou šancou na korekcie aspoň niektorých excesov platného Trestného zákona bude môcť byť len rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR. Tá však nemôže nahradiť potrebu systémovej a odborne pripravovanej reformy, po ktorej dlhé roky volá celá odborná verejnosť," dodali z komory.



Poslanci NR SR v stredu popoludní ukončili aktuálnu 94. schôdzu. Plénum odsúhlasilo návrh Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal, aby sa po odhlasovaní všetkých doteraz prerokovaných bodov ukončila schôdza.