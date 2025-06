Bratislava 3. júna (TASR) - Opozičné KDH kritizuje návrhy z dielne rezortu školstva týkajúce sa systému ospravedlňovania vymeškaných hodín či zvýšenia platov zamestnancov v školstve, ktoré sú aktuálne v parlamente. Hovorí o povrchnom, nie skutočnom riešení. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR a exministra školstva Jána Horeckého (KDH) na utorkovom brífingu. Poukázal na to, že návrhy namietajú aj stavovské organizácie v školstve.



„Súčasťou návrhu sú tabuľky, ktoré zvyšujú plat všetkým zamestnancom v školstve. Preto je určite pozoruhodné, že všetky významné stavovské organizácie sú proti nemu. (...) Je to preto, lebo sme znovu svedkami nesystémového, administratívne náročného, povrchného a zdanlivého riešenia, ktoré nie je skutočným riešením,“ skonštatoval Horecký.



Poukázal pri tom na diskrimináciu v rezorte školstve. Upozornil na to, že nedávno sa vzali regionálne príspevky či financie na pozície supervízorov. Kritizoval okrem iného to, že v novele, ktorá má zvýšiť platy zamestnancov v školstve, sú učitelia známkovaní a zaradzovaní do kategórií 1, 2, 3, 4, 5. Hovoril o kroku dozadu Avizoval, že kresťanskí demokrati predložia pozmeňujúci návrh. „Pokúsime sa najhoršie chyby vládneho návrhu zákona zmeniť,“ dodal exšéf rezortu školstva.



Horecký povrchným nazval aj návrh novely školského zákona, ktorá má upravovať systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov. Namietal, že hádže celú ťarchu na riaditeľov a učiteľov škôl. Mieni, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa mal zamerať na orgány, ktorým sa hlásia neospravedlnené hodiny. Kritizoval, že dostali vyše 1300 podnetov, no odozva bola minimálna. Mrzí ho, že ministerstvo v takto vážnych veciach nespolupracuje so stranami naprieč politickým spektrom a legislatívu v parlamente rieši v zrýchlenom režime.



Poslanci parlamentu rokujú o legislatívnych návrhoch z dielne ministerstva školstva v skrátenom legislatívnom konaní.