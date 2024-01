KDH podalo návrh na odvolanie Ľ. Blahu z postu podpredsedu parlamentu

Bratislava 10. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH podali návrh na odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Odovzdali 37 podpisov od poslancov opozície. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval šéf KDH Milan Majerský. Opozícia dúfa, že tentokrát by sa mohla v parlamente otvoriť diskusia vzhľadom na to, že vo veci obrazu v kancelárii Blahu sa začalo trestné stíhanie. Mimoriadnu schôdzu by mali zvolať do siedmich dní.



KDH chce Blahu už po druhýkrát odvolávať z funkcie v reakcii na video, v ktorom Blaha odstránil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý nahradil portrétom komunistického predstaviteľa Che Guevaru. Polícia vo veci začala trestné stíhanie.







Majerský pripomenul, že podpora nedemokratických režimov je problémom pre celú demokratickú spoločnosť. "To, čo urobil, nemá nič spoločné so slušnosťou, úctou, ale ani poriadkom NR SR, ale aj parlamentarizmu, ako ho poznáme," povedal.



KDH už chcelo odvolávať Blahu v novembri minulého roka. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze o jeho odvolávaní. Kresťanskí demokrati následne žiadali, aby sa Blaha za svoje kroky ospravedlnil.