< sekcia Slovensko
KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany R. Kaliňáka
Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanci opozičného KDH v pondelok odovzdali v podateľni Národnej rady (NR) SR návrh na odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza NR SR má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do siedmich dní. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter na tlačovej konferencii uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa práce v termínoch stihli. Na odvolávaní sa nezúčastnia.
„Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru zlyhal, fatálne zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu o prešovskej nemocnici. Zjavne sa bojí, do médií nechce chodiť s expertmi na zdravotníctvo,“ poukázal poslanec hnutia Peter Stachura.
Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
„Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru zlyhal, fatálne zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu o prešovskej nemocnici. Zjavne sa bojí, do médií nechce chodiť s expertmi na zdravotníctvo,“ poukázal poslanec hnutia Peter Stachura.
Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.