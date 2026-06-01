Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Slovensko

KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany R. Kaliňáka

.
Na snímke podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanci opozičného KDH v pondelok odovzdali v podateľni Národnej rady (NR) SR návrh na odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza NR SR má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do siedmich dní. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter na tlačovej konferencii uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa práce v termínoch stihli. Na odvolávaní sa nezúčastnia.

„Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru zlyhal, fatálne zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu o prešovskej nemocnici. Zjavne sa bojí, do médií nechce chodiť s expertmi na zdravotníctvo,“ poukázal poslanec hnutia Peter Stachura.

Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.

Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.

Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?