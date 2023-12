KDH vyzýva vládu, aby stiahla kompetenčný zákon,zváži aj podanie na ÚS

Bratislava 7. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH vyzvali vládu, aby stiahla z rokovania novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Podčiarkli, že obsahuje viaceré zásadné zmeny, ktoré nesúvisia s deklarovaným zámerom zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu. Podľa KDH má takáto závažná novela prejsť riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním. Ak parlament návrh schváli, hnutie sa obráti na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ho vetovala. Zvážia tiež podanie na Ústavný súd (ÚS) SR.



"Zákon cez prílepky a v skrátenom legislatívnom konaní pomôže akurát tak konkrétnym ľuďom z vládnej koalície a obmedzí nezávislosť mnohých úradov," uviedla šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Poslanec a jej stranícky kolega Martin Šmilňák dodal, že pod rúškom vytvorenia nového ministerstva sa schyľuje k vládnemu podvodu. KDH poukázalo na viaceré zmeny nesúvisiace so zriadením rezortu. Hovorí o zásadnej zmene ústredných orgánov štátnej správy a poukázalo napríklad na ustanovenia týkajúce sa Slovenskej informačnej služby (SIS) či na zmenu spôsobu výberu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa hnutia po prijatí zmien bude môcť vláda predsedu úradu vymeniť, ak nebude robiť to, čo chce vláda.



Novelizáciu kritizovala aj poslankyňa Veronika Remišová z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ. Rovnako apelovala na hlavu štátu, aby zmenu v prípade schválenia nepodpísala. Tvrdí, že nenápadnou zmenou si v novele minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) "buduje tunel k ovládnutiu zbrojárskeho biznisu". Priblížila, že návrh upravuje aj ďalšie zákony z oblasti zbrojenia a dáva ministrovi obrany neobmedzené právomoci.



"V obchode so zbraňami sa bez Kaliňákovho súhlasu ani lístok na strome nepohne. Je to o to nebezpečnejšie, že Robert Kaliňák je v obrovskom konflikte záujmov, keďže on sám podniká v biznise so zbraňami," uviedla Remišová. Vysvetlila, že doterajšia legislatíva zveruje kontrolu a reguláciu trhu so zbraňami a obdobnými výrobkami do kompetencie ministerstva hospodárstva, ktoré rozhoduje o vydávaní licencií na cezhraničné obchodovanie a pri vydávaní licencií je viazané stanoviskom rezortu diplomacie aj SIS. "Po novom sa hneď v troch zákonoch kompetencie zrazu menia a stanoviská ministerstva zahraničných vecí a SIS pri kľúčových licenciách nebudú potrebné vôbec," podotkla.