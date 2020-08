Koalícia navrhuje zmeny v zozname štátnych sviatkov a pamätných dní

Dokumentárne snímky z Bratislavy 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych tankov do mesta. Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Bratislava 30. augusta (TASR) - Zoznam pamätných dní a štátnych sviatkov by sa mohol zmeniť. Dve novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci OĽANO, ďalšiu predložili spoločne poslanci všetkých štyroch koaličných klubov. Pribudnúť by mohli tri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Jeden z pamätných dní by sa mohol preradiť medzi štátne sviatky, a to 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu.Poslanci OĽANO navrhujú rozšíriť zoznam pamätných dní o 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomínať má dátum 24. jún 1954, keď na súde v Trenčíne počas procesu so Silvestrom Krčmérym zazneli jeho slová: "".Silvester Krčméry si podľa poslancov OĽANO zaslúži, aby sa stal symbolom boja za slobodu v novovekej slovenskej histórii. "" uviedli v predloženom návrhu.Zároveň navrhujú doterajší Deň zahraničných Slovákov premenovať na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Chcú tak zosúladiť názov pamätného dňa venovaného Slovákom žijúcim v zahraničí s formuláciou uvedenou v Ústave SR a v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí.Ďalšou novelou chcú doplniť do zoznamu pamätných dní 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968. "" poznamenali.Poslanci všetkých koaličných strán zároveň navrhujú, aby sa Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu 28. októbra opäť zaradil k štátnym sviatkom. V súčasnosti si na Slovensku pripomíname päť štátnych sviatkov, schválením novely by ich bolo šesť.Navrhovatelia argumentujú, že vznik samostatného česko-slovenského štátu patrí k jedným z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Pripomenuli, že počas trvania česko-slovenského štátu bol tento deň štátnym sviatkom, no po vzniku samostatného Slovenska sa nedostal ani do zoznamu pamätných dní. Zaradili ho tam až v roku 1999.