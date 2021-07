VIDEO: Koalícia víta novelu o COVID preukazoch

Bratislava 25. júla (TASR) – Prijatá novela zákona o COVID preukazoch má prispieť k predchádzaniu kolapsu nemocníc. Predstavitelia vládnej koalície tiež deklarujú, že sa nebudú plošne zatvárať školy, kostoly a vďaka novele zostanú otvorené aj ďalšie prevádzky. Zhodli sa na tom po nedeľňajšom schválení novely zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v Národnej rade SR.



„Cieľom je, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu a nemuseli sme zatvárať žiadne prevádzky," poznamenal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Poďakoval sa koaličným partnerom, že nepodľahli tlaku zavádzania opozície a novelu podporili. Zároveň vyzval opozíciu, aby prestali zavádzať verejnosť aj ľudí protestujúcich pred NR SR. Tvrdí, že ak by zákon neschválili, vtedy by nastal kolaps a zvyšovali by sa obete na životoch.



„Touto novelou sa nič závažné nemení, je to len príprava na to, aby sme v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržať v prevádzke wellnescentrá, reštaurácie a všetky ďalšie podniky, takisto, aby mohla fungovať kultúra a šport," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že má prispieť aj k predchádzaniu obmedzovania práv. Podotkol, že novelizáciou sa dostávame na európsku úroveň a bude u nás platiť to, čo inde už dávno funguje.







Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová za ministra školstva deklarovala, že sa už nebudú zatvárať celoplošne školy.



„Obchody, podniky, školy, kultúra, športoviská, aj toľko spomínané kostoly budú otvorené pre tých, ktorí sú ohľaduplní voči svojmu okoliu," dodala predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Podľa jej slov nejde len o zaočkovaných, ale i tých, ktorí sa očkovať nechcú a správajú sa zodpovedne.



Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) hovorí o víťazstve zdravého rozumu. Odmieta teórie o delení ľudí na dve kategórie. Vďaka novele sa podľa neho môžeme pripravovať na zhoršenie situácie. Ľudí opätovne vyzval, aby sa dali očkovať.



Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť podľa novely pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.