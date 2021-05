Koaliční poslanci predložili novelu zákona o športe, týka sa pandémie

Bratislava 30. mája (TASR) - Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov by malo pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci Igor Kašper (Sme rodina), Ján Krošlák (OĽANO), Radovan Sloboda (SaS) a Viera Leščáková (Za ľudí). Novelou chcú predĺžiť prechodné ustanovenia zákona počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní," píše sa v dôvodovej správe.



Pri zmenách argumentujú, že národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali pre trvanie pandémie možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov, aby splnili zákonné podmienky. Autori novely tvrdia, že je preto potrebné rozšíriť časovú pôsobnosť prechodných ustanovení v zákone týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19 aj na rok 2022. Chcú, aby tak bola aj na nasledujúci rok zaistená funkčnosť národných športových zväzov, národných športových organizácií a systému poskytovania príspevkov uznanému športu.



Novelizáciou chcú preto docieliť, aby ministerstvo školstva ani v roku 2022 nevydalo rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal potrebný počet aktívnych športovcov, či neorganizoval celoštátnu súťaž. Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2022 by sa mali po predĺžení trvania prechodných ustanovení použiť vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020.



Účinnosť novely v prípade jej schválenia v parlamente navrhujú dňom jej vyhlásenia.