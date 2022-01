Výbor odporučil do funkcie komisárky pre deti obe kandidátky

Bratislava 31. januára (TASR) - Obe kandidátky na funkciu komisárky pre deti splnili podmienky voliteľnosti. Máriu Vargovú aj poslankyňu Národnej rady (NR) SR za OĽANO Katarínu Hatrákovú odporučil v pondelok do voľby v pléne parlamentný ľudskoprávny výbor. TASR to potvrdil podpredseda výboru Peter Pollák (OĽANO). Obe sa už o funkciu uchádzali v predchádzajúcej voľbe.



Voľbu komisárky naplánovali na štvrtok (3. 2.) podvečer. Poslanci sa pokúšali zvoliť komisára pre deti už na predošlej schôdzi NR SR v decembri 2021. V prvom kole nebol zo siedmich kandidátov zvolený ani jeden. Do opakovanej voľby postúpila Katarína Hatráková a Anna Niku. Hatráková získala viac hlasov, no nie dostatok na to, aby získala túto funkciu.



Historicky prvou komisárkou pre deti sa v decembri 2015 stala exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová na šesťročné funkčné obdobie. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár.



Rada pre práva dieťaťa v stanovisku upozornila na riziká voľby, kritizuje obe kandidátky. Hatráková ako politička nemôže byť podľa rady ľudskoprávnou autoritou a namieta tiež jej odborné kompetencie ako psychologičky. "Nie je verejne známa nijakou výraznou ľudskoprávnou aktivitou, nie je známa tým, že by pracovala s deťmi a najmä, že by aktívne chránila ich práva," uviedla predsedníčka rady Alena Dušatková. "V prípade zvolenia Kataríny Hatrákovej chystajú mimovládky podnet s cieľom iniciovať demarš OSN," dodala.



Rada tvrdí, že ani Vargová nie je verejne známa nijakou výraznou aktivitou na ochranu práv detí, hoci to má v náplni práce. "Najvážnejšou výhradou je však problém porušovania občianskych slobôd a zneužívanie verejnej funkcie, kde Márii Vargovej hrozí žaloba, pravdepodobne aj s trestnoprávnou zodpovednosťou," skonštatovala Dušatková. Rada vyzýva poslancov, aby dosiahli novú voľbu, ktorú treba pripraviť zodpovednejšie a v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami.