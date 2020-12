Krúpa: Komisia na kontrolu odposluchov ešte nie je zriadená

Bratislava 21. decembra (TASR) - Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP) ešte nie je zriadená. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) s tým, že už existuje predbežná dohoda na menách členov komisie. Čaká sa však podľa neho na poslanecké kluby, aby si urobili obmeny vo výboroch tak, aby sa ich preferované mená dostali do komisie. Problém môže byť aj v hľadaní expertov do komisie.



Komisia má mať osem členov. Traja zástupcovia koalície a traja z opozície sa vyberajú po dvoch spomedzi členov brannobezpečnostného výboru, výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS). Ďalších dvoch členov volí parlament na návrh šéfa brannobezpečnostného výboru. Šéfom komisie by mal byť predstaviteľ Smeru-SD.



Keď sa definitívne poslanci dohodnú na šiestich členoch komisie, začnú hľadať dvoch členov spomedzi expertov. Krúpa povedal, že sa už rozhliada po menách vhodných kandidátov. Priznáva, že s ich nominovaním môže byť problém. Legislatíva totiž hovorí o prísnych podmienkach.



Ak sa nepodarí nájsť dvoch expertov do komisie, na mieste je podľa Krúpu aj úvaha o legislatívnej zmene, aby sa podarilo komisiu sfunkčniť. Podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním to majú byť osoby nad 40 rokov, ktoré sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na stupni "prísne tajné", musia mať aspoň desaťročnú prax ako sudcovia, prokurátori alebo v Policajnom zbore, spravodajskej službe či v právnej a bezpečnostnej alebo diplomatickej oblasti.



Komisiu, ktorá má posudzovať, či sú informačno-technické prostriedky v réžii polície alebo SIS použité oprávnene alebo neoprávnene, má podľa zákona zriadiť Národná rada SR. Komisia počas minulého volebného obdobia nefungovala. Problém bol s vtedajším poslancom Ľubomírom Galkom, ktorý sa mal stať členom komisie. Galko bol v minulosti ministrom obrany a čelil kauze odpočúvania novinárov.